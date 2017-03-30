В Краснодаре загорелась трансформаторная подстанция

В Краснодаре 30 марта произошло возгорание трансформатора.

«Сообщение о возгорании трансформатора в переулке Ленинском поступило пожарным в 14:39. На место происшествия выехала одна единица техники и четыре человека личного состава. В 14:48 пожарные прибыли на место. Однако к тушению они не приступали, так как трансформатор не был обесточен. На данный момент приехавшая бригада дежурит на месте ЧП. Дополнительные силы и средства не привлекались», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о ЧП уточняется. По данным СМИ, перед возгоранием в трансформаторе произошел взрыв, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

Источник