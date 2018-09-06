В Краснодаре загорелись старые шпалы

Сообщение о возгорании на улице Новороссийской в районе 3-го Тихорецкого проезда поступило в МЧС 6 сентября в 12:24.

Видеозапись с места пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что около железной дороги поднимается столб черного дыма.

«На место выехали пожарные расчеты. По прибытию выяснили, что горят б/у шпалы. Площадь возгорания составляет около 85 кв. м. Пожарные приступили к тушению огня. Информация о пожаре уточняется», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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