В Краснодаре загорелись жилой дом, гараж и машина

Пожар произошел вечером 31 июля на улице Агрохимической.

По словам очевидцев, взорвался генератор, и загорелся двухэтажный жилой дом. Машина и гараж сгорели.

На месте работают пожарные расчеты. Открытый огонь локализовали.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания уточняются.

По всему району происходят локальные отключения света.

«На пульт диспетчера 01 поступила заявка о возгорании по адресу: Краснодар, улица Агрохимическая. На место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что на территории частного домовладения произошло загорание автомобиля, кровли навеса, площадь около 50 кв. м. На данный момент пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Информация уточняется», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

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