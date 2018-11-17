В Краснодаре загорелся многоэтажный жилой дом

Пожар произошел 17 ноября около 22:00 на перекрестке улиц Красной и Калинина.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера 01 в 22:24. В 22:33 на место прибыли первые пожарные расчеты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что очаг возгорания площадью 60 кв. м находится на последних этажах здания. Из дома эвакуировали 11 человек.

В 23:06 пожарные ликвидировали открытое горение.

На месте пожара работают 26 человек и девять единиц техники.

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

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