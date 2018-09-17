В Краснодаре загорелся нежилой барак

Сообщение о возгорании в одноэтажном расселенном доме барачного типа на улице Красной поступило 17 сентября в 21:06.

В 21:06 выехало пожарно-спасательное подразделение. В 21:10 на место прибыл пожарный расчет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Установлено, что площадь пожара составила 60 кв. м.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Продолжаются работы по ликвидации пожара. Работают 14 человек и четыре единицы техники, из них от МЧС России — восемь человек и две единицы техники.

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