В Краснодаре загорелся шинный центр

Пожар произошел вечером 18 августа в районе улицы Димитрова.

По предварительным данным, в 20:24 в МЧС поступила информация о возгорании здания магазина автозапчастей на улице Болотникова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 20:34 первый пожарный расчет прибыл на место пожар и определили площадь возгорания кровли — 100 кв. м.

На месте пожара создали оперативный штаб. Одна бригада тушит пожар, вторая — защищает соседнее здание. Проложена магистральная линия, подано четыре ствола «Дельта».

Всего для ликвидации возгорания задействовано 52 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 12 единиц техники.



Фото instagram.com/tipich_krd

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