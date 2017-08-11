В Краснодаре заключенному дали 15 лет за убийство сокамерника в СИЗО

Мужчина избил в камере двоих осужденных, один из них скончался.

Следствие и суд, установили, что 5 июня 2016 года в следственном изоляторе 24-летний осужденный во время словесной ссоры избил руками и ногами своего 52-летнего сокамерника. Пострадавший от полученных травм скончался. После этого злоумышленник избил еще одного 39-летнего сокамерника. Пострадавший получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга, экспертиза квалифицировала это как тяжкий вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Ранее судимому за аналогичное преступление суд по совокупности приговоров назначил 15,5 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на два года.

Вернуться на ленту

Источник