В Краснодаре закроют Дом творчества Владимира Высоцкого

В помещении на улице Бабушкина, 295 по решению ТСЖ отключили свет.

С 26 сентября Дом творчества Владимира Высоцкого будет закрыт, сообщается на странице дома творчества во «ВКонтакте».

Отмечается, что музей создал и содержит на свои средства Михаил Сердюков. Он является собственником нежилого помещения, в котором расположен Дом творчества Высоцкого, несет расходы на содержание, оплачивает свет, отопление, водоснабжение и водоотведение. Однако управляющий ТСЖ «Дом на Бабушкина» выставил требования на оплату бюрократических услуг.

«И это несмотря на то, что в течение всех лет существования помещение затапливается по вине ТСЖ «Дом на Бабушкина». Расходы на ремонт после потопов также нес Сердюков, а ТСЖ со своей стороны не предпринимает никаких мер по устранению причин затоплений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец помещения будет оплачивать необходимые услуги в соответствии с действующим законодательством РФ после того, как ТСЖ устранит причины затоплений — ошибку в проекте ливневой канализации.

Дом творчества планирует предъявить к ТСЖ судебный иск.

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