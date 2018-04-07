В Краснодаре закроют движение на Новороссийской для финишного асфальтирования

Улица будет закрыта для движения с 9 апреля.

«Со следующей недели подрядная организация переходит к основной части работ по чистовому асфальтированию ремонтируемого участка Новороссийской. Они будут производиться по всей ширине дороги и на всем ее протяжении. В связи с этим, проезд транспорта с 9 по 15 апреля на отдельных участках здесь будет закрыт», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 8:00 9 апреля будет закрыт для проезда первый участок Новороссийской — от Шевченко до Селезнева, затем с 11 по 15 апреля движение транспорта ограничат на участке Селезнева до Ялтинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник