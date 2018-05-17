В Краснодаре закрыли концертный зал Arena Hall из-за нарушения пожарной безопасности

Здание опечатали судебные приставы 16 мая.

Прокуратура во время проверки установила, что в здании существует реальная угроза пожарной безопасности и обратилась с иском в суд. В соответствии с решением суда, эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу Краснодара возбудил исполнительное производство 16 мая. Руководство организации официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения решения суда.

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