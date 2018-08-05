В Краснодаре закрытие на ремонт Яблоновского моста перенесли на 6 августа

Это связано с завершением работ на перекрестке улиц Северной и Тургенева.

Асфальтирование там завершат в ночь с 5 на 6 августа. Одновременно специалисты приступят к ремонту температурных швов на Яблоновском мосту, для чего потребуется полное закрытие движения.

«Так как нагрузка на дорожно-транспортную сеть в районе Тургеневского моста после закрытия Яблоновского будет значительно увеличена, глава Краснодара Евгений Первышов поручил приступать к работам на мосту только после завершения асфальтировки и открытия для движения перекрестка улиц Тургенева и Северной. Мы выдерживаем этот алгоритм», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов.

Он добавил, что сейчас на перекрестке уложены и уплотнены инертные материалы, ведется асфальтировка. Работы должны завершить к ночи 5 августа.

В результате работы на Яблоновском мосту стартуют позже ранее намеченного срока. Его закроют в ночь с 5 на 6 августа для ремонта шести температурных швов. На этот период въезд и выезд из Краснодара будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища.

Как отметил Владимир Архипов, с момента перекрытия Яблоновского моста будут вести постоянный мониторинг складывающейся дорожной ситуации на подъезде к нему и двух действующих въездах/выездах из города. На самых напряженных участках усилят работу нарядов ДПС.

При необходимости совместно с ГИБДД будут приняты дополнительные меры для нормализации ситуации. Возможно увеличение единиц подвижного состава общественного транспорта, в том числе трамваев, подъезжающих в район Яблоновского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение на Яблоновском мосту закроют на две недели из-за ремонта. Ранее планировалось, что мост закроют с 4 по 20 августа. Краснодарцы будут переходить мост во время ремонта пешком.

По причине ремонта Яблоновского моста разработали временную схему движения. Ремонт моста необходим из-за критического состояния швов.

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