В Краснодаре закупят 11 новых школьных автобусов

Средства на эти цели выделили из городского и краевого бюджетов.

На 53-м внеочередном заседании городской думы Краснодара депутаты внесли изменения в бюджет, увеличив ассигнования департаменту образования почти на 40 млн рублей.

По словам директора департамента образования администрации Краснодара Николая Лебедева, из этих средств 32 млн рублей направят на приобретение 11 школьных автобусов. Из них 13 млн рублей — это краевая субсидия и более 19 млн рублей — средства городского бюджета.

Еще более 12 млн рублей направят на капитальный ремонт спортивных залов гимназий № 33 и 82 и школ № 34 и 73, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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