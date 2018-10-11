В Краснодаре заложили камень в основание тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань»

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Церемония прошла 10 октября в поселке Колосистом.

Камень заложил президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев вместе с председателем правления клуба Анатолием Мещеряковым. Участие в мероприятии также принял вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе клуба.

Центр будет включать три игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус, ресторан, гостиницу на 100-120 человек и современную уличную площадку для баскетбола. Объект сдадут в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

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