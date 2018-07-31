В Краснодаре заменили часть асфальтобетонного покрытия улицы Уральской

В рамках гарантийных обязательств подрядная организация за свой счет заменила часть верхнего слоя дороги, отремонтированной в 2017 году.

Работы выполнили на участке от 1 Мая до Восточного обхода.

«Это обязательное условие работы со всеми подрядными организациями. Срок гарантии достаточно серьезный — от четырех до шести лет на самые главные виды работ. Поэтому при выявлении повреждений нашими специалистами, а также жителями города все такие замечания необходимо быстро устранять», — сказал мэр Евгений Первышов.

Ремонт улицы Уральской от Ялтинской до Симферопольской выполнили в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В июле 2018 года на участке улицы был поврежден верхний слой асфальтобетона. В рамках выполнения гарантийных обязательств компания-подрядчик оперативно устранила повреждения.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, качество выполняемых в этом году работ оценивают специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ФКУ Упрдор «Черноморье», департамента транспорта и дорожного хозяйства, МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

С начала лета выявили замечания на 15 участках улиц — имени Крупской в жилом районе Пашковском, Чкалова, Кузнечной, Лузана. Среди основных замечаний — неровно установленные дорожные знаки, просадка ливневых колодцев и отсутствие на них уплотнителей, заваленные бордюры, повреждения на проезжей части. В настоящее время все дефекты устранены.

В рамках заключенных муниципальных контрактов в Краснодаре ремонт ведут шесть подрядных организаций: «СтройЮгРегион», «Веста», «Краснодаравтодорсервис», «Дортранссервис», «ТДК» и «ДСУ-1». Работы включают в себя замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, люков, бордюров, ремонт и асфальтировку тротуаров, съездов, установку дорожных знаков и нанесение разметки.

В настоящее время на 38 из 64 участках работы находятся в завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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