В Краснодаре заменят водопроводные сети на улице Магистральной

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает замену водопроводных сетей протяженностью 955 м и диаметром 150 мм на улице Магистральной.

Сейчас специалисты выполнили прокладку около 200 м водопроводных сетей. Подготовили более 40 технологических разрытий под монтаж водопроводных колодцев в местах переключения абонентов, а также на двух распределительных узлах для монтажа водопроводных камер на пересечении улиц Текстильной и Магистральной, Магистральной и Дежнева.

«Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы городских сетей и последовательное повышение качества услуг, предоставляемых краснодарцам. Замена участка водопровода на улице Магистральной призвана улучшить качество водоснабжения более 200 домов частного сектора в границах улиц Дежнева, Магистральной, Текстильной и Молодежной», — рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Замену сетей осуществляют комбинированным методом. В местах зеленых насаждений специалисты используют современную технологию горизонтально-направленного бурения, позволяющую прокладывать подземные коммуникации, не изменяя окружающий ландшафт.

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