В Краснодаре запретили строить магазины на дачных участках

Согласно новым правилам землепользования и застройки, использование землевладений в садоводческих товариществах для строительства магазинов смешанной торговли невозможно.

«Земельные участки, расположенные в пределах садоводческих товариществ, предназначены в первую очередь для временного проживания, выращивания сельскохозяйственных культур, а не для ведения здесь коммерческой деятельности. Ранее размещение в такой территориальной зоне торговых объектов относилось к условно разрешенному виду использования и рассматривалось комиссией по землепользованию и застройке после заявления собственника земельного участка. В новой редакции правил землепользования и застройки Краснодара коммерческая деятельность на территории садоводческих товариществ исключена из условно разрешенных видов использования», — сказала заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова.

Речь идет о двух земельных участках в пригороде Краснодара. Один из них находится в с/т «Медик», второй — в СНТ «Строитель». В соответствии с правилами землепользования и застройки Краснодара указанные участки расположены в зоне садоводческих товариществ.

Их владельцы обратились в городскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлениями о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования — объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения общей площадью не более 150 кв. м. под магазины смешанной торговли.

Согласно действующим градостроительным регламентам, а также новым правилам землепользования и застройки, утвержденным городской Думы, в условно разрешенные виды использования зоны садоводческих товариществ не входит строительство торговых объектов. На основании этого в строительстве магазинов было отказано, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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