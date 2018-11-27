В Краснодаре запретят стоянку транспорта в переулке Курганном

С 25 декабря изменят движение на участке от улицы Красной до Коммунаров.

«В переулке значительно возросла интенсивность движения автомобилей. Чтобы избежать заторов, минимизировать неудобства для водителей, там установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что такие меры дополнительно обеспечат безопасность дорожного движения, исключат препятствия для проезда участников движения

Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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