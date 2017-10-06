В Краснодаре запустят федеральный проект «Диалог на равных»

Мероприятие пройдет 9 октября на базе Кубанского государственного университета.

Тема дискуссии: «Как превратить хобби в профессию». Экспертом на мероприятии выступит заслуженный работник культуры России, ринг-анонсер Александр Загородский, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

По словам организаторов, дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» призваны показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Проект начал работать в сентябре этого года.

Чтобы присоединиться к дискуссии, необходимо подать заявку через систему «Молодежь России».

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