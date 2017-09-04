В Краснодаре запустят ночной спектакль-прогулку

Новая постановка проекта «Голос города» будет носить название «КрасноДарк».

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы, ночной променад-спектакль планируют запустить в середине сентября. Начало прогулки — в 20:00.

«У ночного города свои обитатели, свои законы… Новая история — это приключение, магическое путешествие с элементами экшена и ситуативного героизма, куда без него? Это новые легенды города, срежиссированные и вплетенные в улицы и дома, парки и пустынные дворы», — сообщается в группе «Голос города» «ВКонтакте».

Одним из голосов спектакля «КрасноДарк» станет ведущий Андрей Трегубов.

«Моим голосом будет говорить старый дом вампира. У самого аж мурашки от удовольствия! С нетерпением жду премьеры! Спасибо команде «Король-Солнце» и Станиславу Слободянюку за почетное доверие и приятное партнерство», — написал Трегубов в Facebook.

Организаторы отмечают, что участникам спектакля предстоит нести с собой чемодан, вокруг которого будет закручена история.

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