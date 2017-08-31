В Краснодаре заработает государственный коворкинг «Место действия»

В здании регионального Центра поддержки предпринимательства разместят 26 стационарных рабочих мест, а также более 30 свободных, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием.

Особенность нового объекта — поддержка проектов за счет ресурсов Центра. Начинающие бизнесмены получат бесплатные рабочие места, бесплатное правовое, бухгалтерское и информационное сопровождение. Площадка позволит стартапам снизить издержки, связанные с ведением бизнеса, на самом сложном этапе.

Еще одной особенностью «Места действия» станет система менторства и сопровождения проектов. За каждым резидентом закрепят наставника из числа успешных региональных бизнесменов, что позволит начинающим предпринимателям получать практические навыки ведения бизнеса.

Сейчас ведется прием заявок от предпринимателей на размещение в коворкинге. Он начнет работу 21 сентября, сообщает пресс-служба администрации краевой администрации.

Всю необходимую информацию можно узнать на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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