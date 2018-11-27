В Краснодаре заработает почтовый домик Деда Мороза

Он откроется 28 ноября у Дворца искусств «Премьера».

Гостей ждет встреча со сказочными героями и символом наступающего 2019 года с песнями, танцами, конкурсами, подарками и сюрпризами.

Каждый ребенок города может оставить свое письмо, рисунок или поделку, адресованные Деду Морозу.

Показы новогоднего спектакля «Страна волшебных сновидений или Большое приключение маленькой елочки» во Дворце искусств «Премьера» пройдет с 16 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, сообщает пресс-служба театра.

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