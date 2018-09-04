В Краснодаре заработает сервис аренды велосипедов

Найти свободный велосипед и управлять арендой можно через мобильное приложение.
Lucky Bike — это система общественного проката, где можно взять велосипед в одной точке города и вернуть в любой другой.
«Комфортные городские велосипеды рассчитаны на короткие поездки и являются частью городского транспорта. Их удобно комбинировать с общественным транспортом и автомобилем для быстрого перемещения в загруженном центре, для поездок утром на работу, а вечером обратно», — пояснили создатели проекта на своей странице в Facebook.
Планируется, что сервис начнет работу осенью.
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