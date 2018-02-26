В Краснодаре заработает штаб по вопросам законности торговли

Он начнет действовать с 1 апреля.

По данным администрации города, сегодня в Краснодаре размещаются 32 спорных объекта, находящиеся в собственности у физических лиц. В основном павильоны используют под предоставление услуг общественного питания или реализацию продовольственных товаров.

Возводить эти нестационарные торговые объекты массово начали с конца 2017 года. Однако часть из них размещена на муниципальной земле, а не на специально предусмотренных участках. Например, торговый объект на улице Коммунаров, согласно кадастровому номеру, должен располагаться на противоположной четной стороне. А павильон на улице Ставропольской, фактически размещенный на газоне, находится в 7 м от отведенного участка.

В связи с незаконным размещением объектов, администрация Краснодара вправе инициировать через муниципальный контроль их демонтаж. При этом необязательно обращаться в суд.

С 1 апреля 2018 года в краевой столице начнет действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли. Возглавит его руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов.

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