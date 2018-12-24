Это первый подобный центр на юге России, в него стекаются данные со всех автотрасс региона.

Система дает прогноз дорожных метеоусловий на ближайшие часы. Это позволяет оперативно реагировать на все изменения погоды — вовремя убирать снег или обрабатывать асфальт реагентами при гололедице. Сейчас в краевой собственности 580 дорог общей протяженностью почти 9 тыс. км. Раньше базовые метеопункты передавали данные разрозненно, а теперь сводки в онлайн режиме увидят все, кто заботится о безопасности на трассах.

«На карте мы можем дополнительно отследить, что происходит на каждой метеостанции, а также видим все предупреждения. К данной программе есть и мобильное приложение, с помощью которого работают наши подрядчики, идет обслуживание дорог», — рассказал руководитель ситуационного центра Денис Ерин.

Данные для ситуационного центра собирают специальные столбы вдоль дорог. Они оснащены по последнему слову техники. Кроме видеокамер, есть датчики направления и скорости ветра, влажности и температуры воздуха, осадков и состояния дорожного покрытия. Главным новшеством центра считают удобное мобильное приложение, которое заранее рассылает уведомления в случае неблагоприятного прогноза погоды.

Установить программу можно на любую операционную систему. Обычные водители пока воспользоваться такой услугой не могут, но в будущем она станет доступна всем.

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