В Краснодаре заработала новогодняя почта

Ящик, в который можно опустить письмо Деду Морозу, появился в музее-заповеднике имени Фелицына.

Первые послания уже отправили ученики одной из школ краевой столицы. Праздничного настроения добавляет и установленная в музее елка, на которую любой желающий может повесить свое украшение.

«Это такая необычная акция для нашего музея. До Нового года будет стоять ящик, куда каждый желающий может опустить письмо, написанное дома. Или может оформить письмо здесь, желание непременно исполнится», — сказала заведующая экскурсионным отделом краснодарского музея имени Фелицына Светлана Катунина.

Каждый год хозяин Великого Устюга получает более 200 тыс. писем от взрослых и детей со всех уголков мира. Почтовый ящик Деда Мороза в музее Фелицына будет работать до 29 декабря.

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