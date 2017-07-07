В Краснодаре защита отозвала жалобу на арест подростка, сбившего дорожных работников

Мера пресечения обвиняемому осталась неизменной.

«Обвиняемый в совершении резонансного ДТП и его адвокат отозвали свои жалобы на меру пресечения. Апелляционное производство в краевом суде прекращено. Мера пресечения осталась без изменения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Прикубанский районный суд 30 июня арестовал подозреваемого в резонансном ДТП на два месяца.

В Краснодаре 29 июня 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные госпитализированы.

Оказалось, что подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

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