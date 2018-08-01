В Краснодаре застройщика ЖК «Казанский» признали банкротом

Общая сумма долгов компании составила 2,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Краснодар Девелопмент» и ввел в отношении застройщика ЖК «Казанский» конкурсное производство до 26 ноября 2018 года. В реестре кредиторов сейчас значится пять компаний. По оценкам арбитража, из активов должник располагает недостроем стоимостью около 80 млн рублей, коммуникациями, трансформаторной подстанцией, а также дебиторской задолженностью на общую сумму около 2,5 млрд рублей, ликвидность которой составляет не более 61%.

При этом, по данным застройщика, он выполнил свои обязательства перед 151 дольщиком. В материалах суда указывается, что компания расселила покупателей квартир из недостроя в готовый ЖК.

В декабре 2017 года в отношении ООО «Краснодар Девелопмент» было введено наблюдение после иска с требованием о банкротстве, поступившем от физлица, а позже — от казанского «Тимер банка». Сумма претензий последнего превышала 607,8 млн рублей. При этом обоснованными были признаны претензии первого истца на сумму чуть более 385 тыс. рублей. Это была госпошлина, которую застройщик должен был уплатить в 2017 году, но не сделал этого.

Один из участков, который упоминается в иске, предназначен под 16-этажный дом микрорайона «Казанский». Его общая жилая площадь — 15,7 тыс. кв. м. Разрешение на ввод здания дано 30 июня 2018 года. Остальные два участка, заложенные у казанского банка-банкрота, также имеют целевое назначение — под многоэтажные жилые дома.

В кубанской столице ООО «Краснодар Девелопмент» занимался застройкой жилого комплекса «Казанский», который в настоящее время числится как проблемный. Возведение четырех литеров жилого комплекса «Казанский» началось в 2013 году. В конце 2016 года строительство было остановлено из-за отзыва лицензии у банка, с которым работал застройщик. В конце 2017 года компания привлекла к строительству нового инвестора, сообщает РБК.

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