В Краснодаре застройщики поучаствовали в благотворительной акции фонда «Край Добра»

На выставке недвижимости, которая прошла в комплексе «Экспоград Юг», собрались около 70 компаний.

Но в этот раз на бизнес-встречах предприниматели думали не только о контрактах, но и о добрых делах: как помочь маленьким пациентам кубанских больниц. На выставке работала площадка благотворительного фонда «Край Добра», и любой желающий мог поддержать его подопечных.

«Благотворительность — это один из элементов развитого общества. И то, что благотворительность в Краснодарском крае на таком уровне, пользуется такой поддержкой, — это очень важно», — сказал главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.

Стенды компаний, которые оказали благотворительную помощь, украсили специальные знаки. Звания «Самый добрый застройщик» получили семь организаций.

«Помимо того, что сами застройщики изъявили желание помочь больным детям, а многие из них являются нашими партнерами не первый год, присоединились и другие строительные компании. И что очень важно, клиенты этих организаций, возможно, станут участниками наших благотворительных акций и будут помогать больным детям», — отметила руководитель фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

«Кто, если не мы, будет помогать нашим маленьким детям? Они должны жить в хорошей стране, здоровыми, крепкими. Как говорится, наши дети — залог будущего нашей нации. Мы всегда помогали и будем помогать детишкам», — сообщил заместитель генерального директора строительной компании Андрей Анашкин.

В 2017 году 190 кубанцев получили помощь благодаря работе фонда «Край Добра». Поддержать маленьких борцов может каждый, для этого достаточно отправить короткое сообщение со словом «счастье» на номер 7715, указав любую сумму. Также пожертвования можно сделать на сайте фонда «Край Добра».

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