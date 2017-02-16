В Краснодаре застройщик горевшего дома уже нарушал требования пожарной безопасности

В Краснодаре 16 февраля установили застройщика сгоревшего многоквартирного дома на улице Прокофьева. В 2014 году прокуратура подавала против него иск в суд о нарушении правил пожарной безопасности при строительстве.

«Во время проверки прокуратурой установлено, что застройщиком многоквартирного дома на улице Прокофьева, 3 являет Овчинников М. Ю. Он уже выразил готовность принять участие в восстановлении сгоревшего дома», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Как стало известно интернет-порталу «Кубань 24», Михаил Овчинников в 2014 году привлекался к админситративной ответсвенности за нарушение правил противопожарно безопансости. Об этом сказано в решении Прикубанского районного суда Краснодара от 27 февраля 2014 года.

«Таким образом, бездействие ответчика в части непринятия мер по приведению построенного им объекта в соответствие с требованиями градостроительного, жилищного и противопожарного законодательства, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе будущих жильцов и посетителей здания и других лиц», — сказано в иске прокурора Прикубанского округа Краснодара к Михаилу Овчинникову.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил «признать действия Овчинникова М.Ю. по строительству многоквартирного жилого дома по адресу (не указан) с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, незаконными». Кроме того, суд обязал ответчика «устранить допущенные при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (не указан) нарушений закона, а именно требований законодательства о пожарной безопасности: обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (котельной), обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 123, п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения, мансардного этажа; оборудовать помещение котельной автоматической пожарной сигнализацией…».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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