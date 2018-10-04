В Краснодаре затопивший трамвайные пути прорыв канализации планируют устранить к вечеру 5 октября

Авария произошла днем 4 октября в районе БСМП на улице Клинической: там подтопило трамвайные пути из-за прорыва трубы. Схему движения трамваев временно изменили.

Повреждение на линии напорной фекальной канализации по Клинической на участке от Выставочной до Юннатов устраняют четыре аварийно-восстановительных бригады.

По предварительным данным, на коллекторе диаметром 800 мм, проходящем под трамвайными путями, из-за высокого износа трубы произошло обрушение свода. Жителей близлежащих домов от канализационных сетей пообещали не отключать. Работы по замене участка коллектора планируют завершить вечером 5 октября.

«Для устранения утечки будет произведен демонтаж трамвайного полотна, после чего специалисты приступят к замене участка сетей канализации протяженностью около 40 м», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В связи с производством этих работ скорректировано движение трамваев № 2, 5, 8 и 15.

Трамваи маршрутов 2, 8, 15 будут следовать до разворотного кольца, расположенного на пересечении Колхозной и 40-летия Победы.

Трамвай № 5 будет курсировать с улицы Железнодорожной через Дмитриевскую дамбу и Садовую, а затем продолжит движение по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник