В Краснодаре завели дело по факту исчезновения 25-летней мотоциклистки

В Краснодаре в марте возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 25-летней Екатерины Гончаровой в августе 2015 года.

Девушка приехала из Орловской области и жила в Краснодаре. Установлено, что 15 августа 2015 года она выехала из гаражного кооператива на улице Уральской на своем мотоцикле марки Kawasaki. После этого девушка пропала и ее объявили в розыск. В связи с отсутствием сведений о пропавшей, в СК провели доследственную проверку, а после — возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения девушки, расследование уголовного дела продолжается.

На вид пропавшей 25 лет, рост около 160 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы светлые. Была одета в голубые джинсы, красные кеды, черный матовый шлем, красную бандану, носила небольшую красную сумку через плечо. На шее у девушки татуировка в виде мотоцикла.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Гончаровой, просят позвонить по телефону 8-918-493-73-02.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», за день до пропажи девушка звонила матери и сообщила, что она беременна. Полиция объявила девушку в федеральный розыск.

Источник