В Краснодаре завершат ремонт на 65 участках дорог протяженностью более 83 км

В краевой столице 24 сентября обсудили выполнение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации Минтранса РФ в 2018 году.

Во время мероприятия отметили, что приоритет в текущем году отдали дорогам, по которым ходит общественный транспорт, и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального ремонта. При этом отремонтированы участки не только в центральной части краевого центра, но и в пригороде — в станице Старокорсунской, поселках Знаменском, Индустриальном, Лазурном, Прогресс. Обновили Офицерский и Тихорецкий путепроводы.

Ежегодный объем финансирования, предусмотренный программой с 2017 по 2025 годы, составляет 2 млрд рублей, из которых 1 млрд выделяется из федерального бюджета, 900 млн — из краевого, 100 млн из местного бюджета.

Сейчас работы выполнены на сумму более 1,6 млрд рублей. На эти средства в кубанской столице полностью завершен ремонт 46 участков улиц, в стадии окончания еще 19 участков, процент выполнения запланированных работ на этих объектах превышает 80%. В октябре будет также выполнен ремонт 65-го участка дороги на улице 1 Мая протяженностью 8,8 км. Протяженность отремонтированных участков составит более 83 км.

По оценке краевого Минтранса, при изучении состояния дорожно-транспортной сети Краснодара оказалось, что только 39% дорог в 2016 году соответствовали нормативным требованиям. Благодаря произведенному в 2017 и 2018 годах ремонту, к удовлетворительному состоянию привели 56% дорожной сети. К концу 2025 году эта цифра должна составить не менее 85%.

Сроки реализации программы развития транспортной инфраструктуры краснодарской городской агломерации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ рассчитаны на 2017-2025 годы. Финансирование работ в 2019 году, как и в нынешнем, будет вестись из федерального бюджета при софинансировании из краевого и городского.

Программа на 2019 год получила название «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году в федеральный проект по ремонту дорог вошли 64 участка улично-дорожной сети Краснодара общей протяженностью 74,6 км. К 1 сентября в Краснодаре завершили ремонт почти 75 км дорог.

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