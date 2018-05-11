В Краснодаре завершают демонтаж «зеленых островков» для перестройки Зиповского кольца

Работы по изменению кольцевой развязки на улице Офицерской и Ростовском шоссе в Т-образный перекресток продолжаются.

Выполнили демонтаж бордюров, устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведут демонтаж самого «зеленого островка» и устройство новых слоев дорожной одежды на участке площадью около 400 кв. м.

После этого останется завершить устройство двух островков безопасности по 40 кв. м, переключить светофоры и перенести троллейбусную контактную сеть КТТУ.

Завершить работы планируют в августе, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате изменится конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной уберут полностью.

Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке, потому что благодаря реконструкции выехать на Ростовское шоссе со стороны Колхозной можно будет с трех полос и без ожидания зеленого сигнала светофора.

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