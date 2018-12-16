В Краснодаре завершают первый этап благоустройства бульвара «Соборный»

Работы в Новознаменском жилом районе начались в ноябре. На бульваре укладывают тротуарную плитку, бордюры, в ближайшее время установят лавочки, проведут озеленительные работы.

Благоустройство зеленой зоны площадью в 0,48 га проходит в два этапа. На первом — до конца декабря — уложат около 400 кв. м тротуарной плитки, установят лавочки. Также дополнительно высадят 14 лип и декоративные кустарники — форзиции и спиреи.

Второй этап благоустройства начнется в 2019 году — планируется посеять около 3 тыс. кв. м газона, провести дополнительное озеленение, а также оборудовать детскую площадку.

«Закрепление границ зеленых зон, их благоустройство — одна из приоритетных задач, которую перед нами ставят жители Краснодара. Эта работа охватывает все территории города — и центральную часть, и новые развивающиеся микрорайоны», — сказал мэр Евгений Первышов.

Бульвар «Соборный» — зеленая зона вдоль улицы Соборной отСечевой до проезда Соборного жилого района Новознаменского. Свое наименование территория получила в мае 2017 года по решению городской Думы Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник