В Краснодаре завершают последние приготовления к Губернаторскому балу

На главный выпускной вечер края 24 июня соберутся 1,8 тыс. лучших 11-классников региона. Это золотые медалисты, победители различных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

Школьники несколько месяцев репетировали. Они освоили 15 танцев.

«Им нравится танго, им нравится блок народных танцев, населяющих Кубань национальностей и все остальное. Очень хорошая музыка подобрана», — отметила главный балетмейстер Губернаторского бала Анна Зенцова.

Выпускной состоится на площади перед Законодательным собранием края. Перед этим выпускники пройдут колонной по улице Красной.

Движение транспорта в центре Краснодара 24 июня ограничат. С 13:00 и до 1:00 следующего дня нельзя будет проехать по Красной, машины не пустят на отрезок от Гимназической до Постовой. На рассвете частично перекроют также Ленина, Гимназическую, Постовую, Пушкина и Рашпилевскую. Там появятся соответствующие дорожные знаки.

Полный перечень улиц, по которым будет не проехать, есть на сайте мэрии.

«Кубань 24» покажет Губернаторский бал в прямом эфире, трансляция будет идти во всех аккаунтах телеканала в соцсетях.

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