В Краснодаре завершилась седьмая Европейская школа торакальных хирургов

Ведущие специалисты в области лечения органов грудной клетки из России и Европы посетили семинары, мастер-классы и лекции в Краевой клинической больнице № 1.

К ним присоединились и хирурги общего профиля из районов Краснодарского края.

«Я очень рад, что увидел мастеров своего дела, смог посмотреть на некоторые операции, о которых я только читал и которые мне еще не доводилось видеть, и тем более, делать. Для меня это большой опыт и я надеюсь, что теперь смогу справиться в сложных ситуациях», — сказал хирург из Лабинска Иван Шилов.

Хирургам общего профиля из районных больниц на мастер-классах наглядно показали, как спасти жизнь человеку с ранениями в грудной клетке, не дожидаясь помощи торакальных хирургов.

«Представьте ситуацию: больной с ранением в сердце истекает кровью, а рядом стоит хирург общего профиля и говорит, что это не его специальность и он не может открыть грудную клетку. Это преступление. Любой врач-хирург обязан оказать помощь в экстренной ситуации», — отметил президент Российской ассоциации торакальных хирургов Петр Яблонский.

Также выдающиеся отечественные и европейские врачи обсудили современные технологии лечения легких, сердца и инновации в области протезирования грудной клетки.

В Краснодаре школа торакальных хирургов проходит уже седьмой год подряд.

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