В Краснодаре завершили обследование школ после сообщений о минировании

Опасные предметы в учебных учреждениях не обнаружили.

«Все школы обследованы, ничего не нашли», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в ходе обследования зданий и территорий, прилегающих к ним, опасных предметов обнаружено не было.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара 5 октября поступили сообщения о подозрительных предметах в нескольких административных зданиях. По всем адресам правоохранители начали проверки. По данным городской администрации, всего информация о подозрительных предметах поступила в девять школ. В мэрии отметили, что все подобные сообщения проверяются правоохранительными органами в обязательном порядке.

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