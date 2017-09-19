В Краснодаре завершили подготовку павильонов к «Кубанской ярмарке»

Агропромышленная выставка откроется 20 сентября в выставочном комплексе «Экспоград Юг».

На уже ставшей традиционной «Кубанской ярмарке» свою продукцию представят больше 1,2 тыс. фермеров.

«Это уже становится доброй традицией. Мероприятие такого формата — прекрасная возможность не только продать свою продукцию, но и пообщаться с покупателями, понять, что жители хотят видеть на прилавках наших магазинов. В рамках импортозамещения это становится особенно актуальным», — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На «Кубанской ярмарке» также проведут семинары и мастер-классы. Например, там можно узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции.

Сейчас в «Экспоград Юг» кипит работа. Идут последние приготовления к выставке. Участники и организаторы украшают стенды, устанавливают витрины и проверяют оборудование.

«Все уже готово. Осталось завтра завезти продукцию, и начнем. Мы ставим дегустационные наборы, и здесь стоит такой аромат, что мимо пройти невозможно. Просто хватаем покупателей и заставляем пробовать», — рассказала участница «Кубанской ярмарки» Ольга Соловьева.

Весь день к выставке готовились и творческие коллективы края — репетировали песни и танцы, чтобы поразить посетителей знаменитым кубанским гостеприимством. Чтобы все смогли добраться на ярмарку, в Краснодаре продлили сразу пять городских маршрутов. Раньше их конечная была у «Красной Площади», теперь они будут доезжать и до «Экспограда». Кроме того, ввели два дополнительных бесплатных автобуса. Агропромышленная выставка будет работать в столице региона до 24 сентября.

«Кубанская ярмарка» будет проходить уже в седьмой раз. Все эти годы количество участников растет, организаторам постоянно приходится увеличивать размеры выставки. Для сравнения — самую первую гастрономическую экспозицию проводили на краснодарском ипподроме, ее площадь была всего 10,5 тыс. кв. м. Уже в 2015-м масштаб вырос в три раза, поэтому с ипподрома выставку перенесли в «Экспоград-Юг».

В прошлом году главная сельскохозяйственная выставка края побила все рекорды. Около тысячи фермеров и предприятий заполонили своей продукцией 3,5 га. Выручка от продаж всего за четыре дня составила более 107 млн рублей. Организаторы уверены, что в этом году будет не меньше.

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