В Краснодаре завершили работу по откачке воды с проезжей части улиц

Дождь начался утром 8 сентября и к 17:00 на большей части территории города прекратился. За это время на заявках по откачке воды работали 12 единиц техники. В настоящий момент все подтопления ликвидированы.

«С 8:00 до 17:00 поступило 25 заявок от горожан по поводу скопления воды на проезжей части улиц и придомовых территориях. По каждому обращению выезжали специализированные бригады. Острых ситуаций не было, все разрешалось в рабочем порядке. Ситуацию держит на контроле глава города Евгений Первышов. По улице Московской на данный момент вода также ушла», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

До полудня 10 сентября в Краснодаре будет действовать штормовое предупреждение, возможны ливни с градом, усиление ветра до 25 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города — 112, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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