В Краснодаре завершились детские соревнования по плаванию «Новогодние старты»

В Краснодаре завершились краевые соревнования по плаванию «Новогодние старты». Участвовали в них дети от 7 до 10 лет, всего 315 человек. Для некоторых этот турнир стал первым в жизни.

«Я немного боялась, но я все-таки поборола свой страх и проплыла. Мне еще с детства говорили, что если пойти на плавание, то у тебя будут разрабатываться мышцы, и ты сможешь на разные виды спорта ходить, на карате или на другие, то есть у тебя будут очень сильные мышцы», — рассказала участница соревнований Алена Гришко.

Юные пловцы боролись за медали в 11 дисциплинах, на двух дистанциях — 50 и 100 метров.

«Я давно хотела плавать, мне нравилась вода, и я пришла к тренеру, мне сказали, что у меня есть талант к этому, я начала заниматься. Главное, что я победила, я старалась, я плыла. Когда я узнала, что я первая, просто прыгала на месте», — призналась победительница соревнований Валерия Елисеенко.

В итоге первое место в общекомандном зачете заняли пловцы из Краснодара. Представители кубанской столицы поднимались на пьедестал 47 раз. Восемь медалей и второе место у спортсменов из Динского района. Третьими стали пловцы из Ленинградского района, им удалось завоевать пять наград, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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