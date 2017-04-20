В Краснодаре завершились два турнира по стрельбе

В Краснодаре в апреле завершились первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Турниры проходили в кубанской столице одновременно. За медали сражались 345 человек, 25 из них — представители Краснодарского края. В рамках первенства кубанцы завоевали серебряные награды в женской и мужской стрельбе из малокалиберного пистолета. По итогам этого турнира команда заняла третье место. Вторыми стали представители Липецкой области. Первое место — у столичных стрелков. Гости остались довольны не только своими результатами, но и кубанским гостеприимством.

«В краснодаре тепло, хорошо. Атмосфера дружелюбная», — считает победитель командного первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия Олег Сенченков.

«Местом, естественно, доволен. Волновался. Мне кажется, все волнуются», — рассказал победитель Григорий Шамаков.

Многие спортсмены, которые участвовали в первенстве страны, боролись за награды и в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. На этом турнире краснодарец Данил Матишев стал третьим в стрельбе из малокалиберного пистолета, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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