В Краснодаре завершились краевые соревнования по вольной борьбе

Турнир провели в честь 70-летнего юбилея заслуженного тренера России Виктора Козлякова.

За медали сражались 175 борцов из 12 районов Кубани, а также представители восьми регионов России. Возраст участников — 16-17 лет. Присутствовал на состязаниях и сам виновник торжества — Виктор Козляков. Специалист узнал о турнире буквально перед самым его началом.

«Сейчас эти соревнования втихую для меня организовали мои ученики. Меня перед фактом поставили. Пригласили, конечно, мои друзья приехали, с кем раньше в сборной страны боролись», — рассказал Виктор Козляков.

Соревновались спортсмены в 11 весовых категориях. Для кубанцев турнир получился не очень удачным. Несколько борцов до финала добрались, а вот на решающие схватки сил им уже не хватало. Например, в финале весовой категории до 69 кг Михаил Мордик из Гулькевичского района уступил дагестанцу Билалу Таваеву.

«Первый период неплохо складывался, на равных, а во втором периоде подустал. Соперник этим воспользовался, начал постоянно загонять, и под конец я стал рисковать и накрылся», — пояснил участник соревнований Михаил Мордик.

Победить удалось лишь одному спортсмену из Краснодарского края. В весе до 58 кг лучшим стал Виталий Бугаев из Гулькевичского района.

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