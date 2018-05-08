В Краснодаре завершились соревнования по легкой атлетике

Они проходили в рамках 28-й Универсиады Кубани. В этом виде программы участвовали студенты из девяти вузов края.

Спортсмены состязались в 17 дисциплинах легкой атлетики. В секторы вышли и любители, и профессионалы. Те, для кого спорт — не хобби, а профессия, отмечают: этот турнир — важный старт в сезоне.

«Это хорошая возможность, во-первых, проверить свой уровень физической готовности. Во-вторых, мне важно узнать на данном этапе, насколько я подготовлена. Хочется пройти дальше, попасть на всероссийские соревнования», — считает участница Универсиады Анастасия Клещенок.

Универсиада Кубани — это командные соревнования. Самое главное для спортсменов здесь — заработать очки для своего университета. Хорошие результаты в этом турнире помогают и в учебе.

«Более лояльно относятся на экзаменах, зачетах. Повышают оценку, например, на балл, ставят самозачеты, если мы приносим победы», — отметила участница Алина Гришко.

Первое командное место завоевали студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Вторыми стали представители КубГУ. Замкнула тройку призеров команда КубГАУ.

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