В Краснодаре завершились соревнования по самбо

Они прошли в рамках XXVIII универсиады Кубани. За два дня на ковер вышли 65 спортсменов из шести краснодарских вузов.

Впервые в универсиаде участвовали студенты Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Самбо входит в физическую подготовку у летчиков, оно активно развивается среди военных. Подготовка мне понравилась, на этих соревнования очень высокий уровень. Надеюсь, будем приезжать еще», — сказал участник турнира Сергей Старых.

Бороться на равных против самбистов из других краснодарских учебных заведений летчикам пока сложно. Они завоевали лишь две медали и заняли последнее место в командном зачете. Ярче всех проявили себя студенты Краснодарского университета физкультуры, спорта и туризма. И неудивительно: за них выступали победители международных турниров.

«Я выиграл первенство мира по самбо среди юношей, потом выиграл первенство Европы среди юниоров до 21 года. Это за мою юношескую карьеру, что касается самбо. А сейчас я больше выступаю в дзюдо, но за институт родной приходится побороться и по самбо», — пояснил победитель соревнований Савва Каракизиди.

Стать победителем универсиады 25-летнему Каракизиди не помешала даже смена весовой категории. Долгое время самбист выступал в весе до 62 кг, а на этом турнире сражался со спортсменами весом до 68 кг. В финале спортсмен одолел Эдуарда Хачака из КубГУ и помог своему учебному заведению победить в командном зачете. Теперь Краснодарский университет физкультуры, спорта и туризма в конце июня представит край на Всероссийской универсиаде в Омске.

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