В Краснодаре завершились соревнования по скалолазанию

За медали открытого первенства города и края по скалолазанию бились 150 участников от четырех до 17 лет — это рекорд за всю историю турнира.

Помимо скалолазов из Краснодарского края, в турнире приняли участие спортсмены из Астрахани и Республики Крым. И если юноши и девушки с полуострова приезжают на эти соревнования регулярно, то астраханская команда в Краснодаре впервые.

«У нас тренер ищет в Интернете соревнования всякие, первенства, и когда он находит открытое соревнование или первенство, то нас готовит, мы собираемся и приезжаем», — рассказала участница соревнований Валерия Еремина.

Соревновались спортсмены в двух видах программы — на трудность и на скорость. В первом виде Валерия Еремина смогла зацепиться за медали и стала третьей, а вот в скалолазании на скорость заняла лишь шестое место. У Тимофея Карпова на обеих дистанциях проблем не возникло. Неудивительно, ведь он — единственный на Кубани двукратный участник первенств мира. И на этот раз победил с большим отрывом.

«Трассы мне очень понравились. Они техничные, красивые, длинные достаточно. Для меня трассы были очень простыми. Если на чемпионате России трассы кажутся простыми, то здесь они просто легкие. Я давно не проходил трассы по таким ручкам, очень удобным зацепкам», — сказал Тимофей Карпов.

По итогам турнира сформируют сборную края, которая отправится весной представлять Кубань на первенство России.

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