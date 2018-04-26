В Краснодаре завершились соревнования по художественной гимнастике

В последний день краевого турнира памяти тренера Неонилы Нечеса определялись победители в пяти возрастных категориях.

Те, кто выступал по программе первого разряда, выполнили упражнения с булавами и мячом. Претендентки на звание кандидата в мастера спорта выходили на ковер с лентой. Кто-то готовился к своему выступлению на этих стартах несколько недель.

Были и обратные ситуации. Например, Алиса Тищенко последние месяцы вела подготовку в составе сборной России к командному многоборью. На этом же турнире ей за несколько дней пришлось вспомнить свою программу в личном многоборье. Гимнастка особых сложностей на краснодарском ковре не испытала.

«От личных в групповые не сложно перестроиться. Мне даже легче выступать», — рассказала победительница соревнований Алиса Тищенко.

В призеры Тищенко попасть смогла. Она стала лучшей среди спортсменок 2004 года рождения. Больше всего наград на турнире завоевала Яна Скоробогатова. У нее пять медалей — три золотых и две серебряных.

«Я очень довольна, хорошо выступила, все нравится. С булавами надо немного поработать», — считает победительница соревнований Яна Скоробогатова.

Помимо наград в индивидуальном зачете, были награждены гимнастки и в командном зачете. Первое место завоевали краснодарские гимнастки, серебро — у Сочи, бронза досталась новороссийским спортсменкам.

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