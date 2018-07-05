В Краснодаре завершилось первенство края по гребле

05 июля в 21:24

Соревнование на байдарках и каноэ на озере Старая Кубань проходило среди 13- и 14-летних спортсменов.

Завершали программу турнира гонки на пятикилометровой дистанции. У юношей-байдарочников не было равных Дмитрию Быканову и Владимиру Чернову из Брюховецкого района. Отрыв от остальных вышел очень приличным.

«Мы заняли первые два места на всех остальных дистанциях. Это четыре дистанции — 200, 500 и 1 тыс. м. Сейчас 5 км — и везде он заходил за мной», — рассказал победитель соревнований Дмитрий Быканов.

В каноэ произошла сенсация. Не принял участия в заезде спортсмен из Тимашевского района Артем Образцов, которого все называли фаворитом. В итоге победил 13-летний Иван Бурдун из станицы Староминской. В Краснодаре он впервые, попал в призы на других дистанциях и наконец победил.

«Тебя в этот момент могут обогнать. Когда поворачиваешься назад, резко начинает сбавляться скорость и темп падает. Под финиш уже руки просто не могли работать сами. Но хотелось первое место. Пытался терпеть до конца, чтобы никто не обогнал», — рассказал победитель соревнований Иван Бурдун.

Теперь у Ивана, как и у других победителей, есть шанс проявить себя по-крупному — первенство России в этой возрастной категории. Оно пройдет в середине августа в Саратовской области. Для большинства юных гребцов это будет первое знакомство с Волгой.

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