В Краснодаре завершилось первенство края по гребному спорту

Соревнования проходили на гребной базе озера Старая Кубань 29-30 августа.

Участие в них принимали спортсмены не старше 23 лет. Гребцы выявляли сильнейших только на дистанции 2 км. У девушек в лодках-двойках победу одержали Ксения Якимцова и Елена Мозгунова, которые недавно вернулись из польской Познани с молодежного первенства мира, где в одиночках остались без наград.

«Конкуренция у нас была выше на мировом уровне и в России. Когда мы приехали сюда, это был легкий прогон. Для нас это была контрольная тренировка. Мы проверили свои силы, попробовали себя в новом экипаже. Мне понравилось, я получила удовольствие», — сказала победительница соревнований Ксения Якимцова.

В краевых соревнованиях участвовали больше 80 спортсменов из пяти районов края. В первый день на старт выходили одиночки и двойки, во второй день — четверки и восьмерки. Конкуренцию спортсменам из Краснодара составили гребцы из Темрюка, Тимашевска, Славянска-на-Кубани и станицы Староминской. Но хозяева на дистанции доминировали. Они же уверенно победили и в общекомандном зачете.

«То, что мы выиграем, было понятно на 95%. Задача была показать модельное время. Показали мы его средне, можно было лучше», — рассказал победитель соревнований Вадим Павленко.

Более 20 победителей турнира отправятся в Ростов-на-Дону на первенство России. Оно пройдет в соседнем регионе с 13 по 16 сентября.

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