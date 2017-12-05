В Краснодаре завершилось первенство края по современному пятиборью

В программе было всего три дисциплины: фехтование, плавание и бег со стрельбой. За медали боролись 45 спортсменов из Краснодарского края, Ставрополя и Ростова-на-Дону от 15 до 18 лет.

«Турнир проходит каждый год, этих людей уже не впервые вижу. Все приезжают из разных городов — Нальчик, Ставрополь, из сборной России человек пять. Сильный турнир, будет борьба», — сказал участник соревнований Кирилл Ахрамович.

Кирилл Ахрамович из Краснодара стал лучшим в фехтовании и в плавании среди юношей. Сражались спортсмены на дистанции 200 м вольным стилем. У девушек победительницей стала Александра Берестнева, она занимается плаванием 13 лет.

«Для меня нет ничего удивительного, потому что я всегда стараюсь быть первой. Со старта я выкладывалась на полную и держалась до конца. Меня пытались обогнать, но у них все равно ничего не получилось», — рассказала участница первенства Александра Берестнева.

В общем зачете Кирилл Ахрамович стал лучшим среди юношей. У девушек самые хорошие результаты показала Юлия Сергеева из Ростова-на-Дону.

Спортсмены, которые заняли первые два места, отправятся на всероссийские соревнования по пятиборью в Санкт-Петербург. Они пройдут в январе.

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