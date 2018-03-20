В Краснодаре завершилось первенство края по спортивной гимнастике

В соревнованиях приняли участие 112 человек из шести районов Кубани.

В течение трех дней спортсмены боролись за победу в произвольных и обязательных дисциплинах. Ярче всех проявили себя краснодарские гимнасты. На их счету 24 медали. На втором месте спортсмены из Славянска-на-Кубани с семью наградами. Новороссийцы поднимались на пьедестал шесть раз. Все призеры этих соревнований отправятся на первенство Южного федерального округа, которое пройдет в Ростове-на-Дону.

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